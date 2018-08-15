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إذا كنت لا تحب إضافة السكر.. عليك بـ«مربى البرقوق»

برلين - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 11:26 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 11:26 ص

يحتوي البرقوق طبيعيا على مستويات عالية من البكتين، وهي مادة هلامية توجد في الثمار، ما يجعله مثاليا في صناعة المربى أو البيوريه. وهذا يعني أيضا أنه لا حاجة لاستخدام سكر المربى للحصول على القوام الصحيح.

ابحث عن البرقوق الممدود وهو الأفضل في الطهي، بحسب مركز التغذية الألماني. تخلص من النواة وضع الفاكهة في صينية وضعها في فرن جرى تسخينه مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لنحو ساعتين.

وباتجاه عملية الطهي لابد وأن تكون تشكلت كتلة داكنة سميكة. ولهؤلاء الذين لا يحبون القطع في المربى يمكنهم هرس هذه الكتلة بمجرد أن تبرد نوعا ما ثم وضعها في إناء زجاجي نظيف. وتكفي نحو 3 كيلوجرامات من الفاكهة لملء 4 أو 5 من هذه العبوات الزجاجية حيث ستحتوي كل منها على 380 ميليمترا من المربى.


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