تطلق وزارة الهجرة مبادرة بعنوان «سجل كيانك في الخارج.. واستعد لمؤتمرك في الداخل»، عن طريق تنظيم منتدى خاص بالكيانات المصرية بالخارج، والذي يهدف إلى التواصل المباشر معها، والتعاون والاستماع إلى أفكارها واقتراحاتها بما يخدم خطة التنمية الشاملة لمصر.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المبادرة تهدف إلى التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر بالخارج، حيث أن الكيانات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر، فدورهم هام جدًا خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية، حيث أن حشد هذه الكيانات سيكونوا بمثابة الأدوات للدفاع عن مصر، والتي ستقوم بنشر الأخبار الإيجابية والصحيحة عن الدولة المصرية والترويج للمشروعات التنموية.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن الكيانات المصرية بالخارج بجانب الدبلوماسية الرسمية هي القوة الناعمة لمصر بالخارج، مشيرة إلى، أن المنتدى يهدف أيضًا إلى التعاون مع هذه الكيانات في مجالات تنشيط السياحة والاستثمار وتوضيح الصورة الإيجابية لمصر بالخارج، وأن هذا التعاون بالتأكيد سيعود بمردود إيجابي للدولة.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن تسجيل الكيانات المصرية بالخارج يهدف لتنسيق الجهود وليتم دعوتها للمنتدى، الذي تعتزم الوزارة تنظيمه لتعريفهم بإنجازات الدولة والتحديات، التي تمر بها، حتى نكون جميعنا خط واحد للحفاظ على المصالح القومية للدولة المصرية والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم للمساعدة في خطة التنمية على أرض مصر في إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

يذكر، أن تسجيل الكيانات المصرية بالخارج لحضور منتدى «سجل كيانك في الخارج.. واستعد لمؤتمرك في الداخل»، #قوة_مصر_في_شعبها، سيبدأ اليوم عبر هذا الرابط.