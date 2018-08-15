6 أرقام قياسية من فوز أتليتكو على الريال بالسوبر الأوروبي

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حقق أتليتكو مدريد كأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على ريال مدريد بنتيجة 4/2 خلال المباراة التي جمعتهما في مدينة تالين عاصمة استونيا.

وفي هذا التقرير نستعرض الأرقام القياسية التي حققها الفريقين خلال اللقاء.

** دييجو كوستا سجل أسرع هدف في تاريخ السوبر الأوروبي بعد 49 ثانية فقط من بداية المباراة.

** شارك اتليتكو مدريد في 3 نهائيات في السوبر الأوروبي، وفاز بجميعها بنسبة فوز 100%.

** أتليتكو مدريد فاز بالنهائيات الثلاثة، على ثلاثة فرق تحمل لقب دوري أبطال أوروبا وهم ( انتر ميلان 2010، تشيلسي 2012 ، وريال مدريد2018 ).

** يعتبر هدف دييجو كوستا هو ثالث أسرع هدف يدخل مرمي ريال مدريد، بعد هدف ريال سويسدا بعد 26 ثانية، وأيضا هدف فرناندو توريس لاعب أتليتكو مدريد السابق بعد 46 ثانية فقط.

** ريال مدريد لم يخسر أبدا بنتيجة أربعة أهداف تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق للفريق الملكي.

** أصبح جولين لوبيتجي المدير الفني الجديد لريال مدريد أول مدرب في تاريخ النادي يخسر بأربعة أهداف أو أكثر في أول مباراة له مع الفريق الملكي منذ 1984.

** ريال مدريد يخسر أول نهائي أوروبي منذ ثلاث سنوات، حيث لعب 6 نهائيات فاز في 5 وخسر في واحده.