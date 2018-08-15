«البيئة» تنظيم دورة «الغواص البيئي» للعاملين بالمحميات البحرية

نظمت الوزارة من خلال مشروعي التعاون البيئي المصري الإيطالي، ومشروع الاستدامة المالیة دورة تدريبية تحت عنوان «الغواص البيئي» المعتمدة دوليًا من منظمة «Check Reef» لعدد من الباحثين بالوزارة المختصين بمهام الغوص ورصد الكائنات البحرية بالبحر الأحمر.

وأكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، أن تطوير المحميات الطبيعية والحفاظ على استدامتها يتطلب بناء قدرات العاملين بالمحميات ومساعدتهم على تطوير أدائهم، حيث تهدف الدورة إلى تطوير آليات المساحات البحرية وأعمال الغوص لرصد الأنواع البحرية وتطورها لحماية التنوع البيولوجي من خلال تدريب الباحثین البیئیین على كیفیة تنفذ تلك المساحات وتحديد التأثيرات البشرية والطبيعية عليها، بالإضافة إلى رصد الشعاب المرجانية والأسماك، التي تعيش عليها، وأنوع اللافقاريات المصاحبة لها.

وأضافت «فؤاد»، أن الدورة تتضمن إعداد تصور لمزاولة الغوص بالمحميات للاستفادة منها في تنفيذ المعاينات الفنية وتوثيق كافة البيانات واستخدام البرامج الحديثة في أعمال الرصد واستخراج النتائج والاستفادة منها في حماية الأنواع ورصد تطورها وإدارة المخاطر لضمان استدامة إدارة وحماية الحياة البحرية.

الجدير بالذكر، أن الدورة تأتي في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، والذي يعقد في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيح بمشاركة 196 دولة بهدف دمج قضايا التنوع البيولوجي في كافة القطاعات الحياتية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية الثروات الطبيعية للجيال القادمة.