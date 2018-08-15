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اليابان تدعو المواطنين لإخلاء جزيرة جنوب البلاد وسط نشاط بركاني

طوكيو - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 7:34 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 7:34 ص
حثت السلطات في جزيرة بجنوب اليابان، السكان على الاستعداد لإخلاء الجزيرة اليوم الأربعاء بعد أن رفعت السلطات مستوى التأهب لبركان في المنطقة.

ورفعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى التأهب من 2 إلى 4 على مقياس من 5 درجات، حيث رصدت 26 زلزالا بركانيا بحلول الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء في جزيرة كوتشينوإيرابو (1200 كم جنوب غربي طوكيو).

وفي مايو 2015، أجبر ثوران لجبل شنديك في جزيرة كوتشينوإيرابو حوالي 130 من سكان الجزيرة على الإجلاء إلى جزيرة ياكوشيما القريبة.

وتقع اليابان على ما يسمى بحزام النار بالمحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالاضطرابات الزلزالية والثوران البركاني. وهناك أكثر من 100 بركان نشط في اليابان.

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