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البابا يعين رئيس أساقفة فنزويلي في منصب كبير الموظفين بالفاتيكان

الفاتيكان - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 6:15 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 6:15 م

تم تعيين رئيس أساقفة فنزويلي، كان قد تولى منصب سفير بابا الفاتيكان فرنسيس إلى موزمبيق، اليوم الأربعاء، في منصب رئيس سكرتارية الدولة الجديد في الفاتيكان.

ويعتبر رئيس سكرتارية الدولة، بمثابة رئيس الوزراء غير الرسمي للفاتيكان، ويمكن تشبيهه بمنصب كبير الموظفين.

وسيبدأ مونسنيور، إدجار بينا بارا /58 عاما/ عمله الجديد في 15 أكتوبر، طبقا لما قاله الفاتيكان في بيان.

وأضاف البيان، أن مهامه الدبلوماسية السابقة شملت باكستان وكينيا وجنوب إفريقيا والمكسيك ومكاتب للأمم المتحدة في جنيف.

ويحل بينا بارا محل الإيطالي، جيوفاني أنجيلو بيسيو، الذي استقال من منصب رئيس سكرتارية الدولة في يونيو الماضي، عندما كان كاردينالا وتم ترقيته إلى رئيس إدارة الفاتيكان للقضايا الخاصة بمنح صفة القداسة.


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