شهد وزير الزراعة عز الدين أبوستيت، والدكتورة منى محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية، اليوم الأربعاء، توقيع أول عقد توريد واستلام محصول الذرة الشامية بين الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الأرز والحبوب، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، للموسم الحالي.

وقع البروتوكول البنداري محمد ثابت رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الأرز والحبوب، والدكتور نبيل درويش رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لمنتجي الدواجن، كما حضر مراسم التوقيع الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

ومن جهته، قال «أبوستيت»، إن هذا التعاقد تم على كمية 100 ألف طن كمرحلة أولى من 250 ألف طن، يتم توريدها من خلال الجمعية للاتحاد، لافتًا إلى أنه سيتم من خلال هذا التعاقد تقييم التجربة، بحيث يتم التوسع فيها خلال الأعوام والمواسم المقبلة.

وأشار «أبو ستيت» إلى، ذلك التعاقد سيحقق فائدة للمزارعين للتشجيع على زراعة المحصول، حيث تحقق لهم عائد مجزي، كذلك تحقق فائدة لمنتجي الدواجن، بحيث يتم توفير الذرة كأهم مدخلات صناعة الأعلاف مما ينعكس مستقبلاً على أسعار الدواجن، وتحقيق استفادة حقيقية للمواطن، لافتا إلى أن الوزارة ستكون هي الضامن والوسيط لهذه التعاقدات.

ومن جهتها، قالت «محرز»، إن تلك الخطوة هي نتاج مباحثات وإجراءات تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، حيث ستكون هي المرة الأولى، التي يتم فيها التعاقد على توريد واستلام المحصول منذ 10 سنوات.

وأكدت «محرز»، أن تلك الخطوة من شانها المساهمة في توفير مدخلات الأعلاف، حيث يتم سنويًا استيراد حوالي 8 ملايين طن من الذرة من الخارج، الأمر الذي كان يكلف الدولة فاتورة كبيرة للاستيراد من الخارج، لافتة إلى أن الذرة المصري معروف بسمعته الطيبة كأفضل ذرة على مستوى العالم.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أنه وفقًا لهذا التعاقد سيقوم اتحاد الدواجن شراء الكمية المتفق عليها من الذرة المحلية الشامية البيضاء والصفراء، بسعر 3800 جنيه، بحيث يتم توريد كمية 100 ألف طن في موعد أقصاه منتصف أكتوبر المقبل، بحيث يتم تجديد العقد بباقي الكمية بعد الاتفاق على سعر آخر.

وأشارت «محرز» إلى، أن تلك الخطوة من شأنها المساهمة بشكل كبير في خفض أسعار الدواجن ومنتجاتها، بما يأتي في النهاية في صالح المستهلك، فضلا ًعن الفائدة التي ستعود بشكل مباشر على مزارعي المحصول ومنتجي الدواجن.

وقال الدكتور نبيل درويش، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن تلك الخطوة تعد خطوة طال انتظارها، وإن الذرة المصري ليس له مثيل في العالم من حيث السعر والقيمة الغذائية، كما إنها فرصة للفلاح لزراعته بدلاً من الأرز بعد تحديد مساحاته.

ومن ناحيته، أشار بنداري محمد ثابت رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة لمنتجي الحبوبد إلى، أن التعاونيات الزراعية مستعدة للقيام بدورها كمهزة وصل بين الفلاح والحكومة والمنتجين حتى لا يقع الفلاح فريسة لتجار السوق السوداء ليس فقط في الذرة ولكن في جميع المحاصيل، متوجها بالشكر إلى وزير الزراعة ونائب وزير الزراعة على رعايتهما ودعمهما لهذا الاتفاق كبداية لعودة الزراعة التعاقدية.