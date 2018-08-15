حبس «حداد» أشعل النيران في شقة أسرة زوجته وأحرق حماه لـ«خلافات عائلية»

قررت نيابة المعادي برئاسة المستشار جمال الجبلاوي، جنوبي القاهرة، حبس حداد 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل والد زوجته حرقًا، وإصابة 4 أفراد من أسرتها، بعد أن أشعل النار في شقتهم بسبب خلافات عائلية.

واعترف المتهم "رمضان.ق.ع"، أمام النيابة، أنه ذهب إلى شقة أسرة زوجته لإعادتها لمنزلها بعد مشكلة حدثت بينهما تركت الشقة على إثرها، إلا أن أهلها رفضوا وحدثت مشادة بينهم.

وأوضح أن زوجته "سحر.م.أ" رفضت أيضًا العودة لمنزلها، فقرر المغادرة، ثم عاد مرة أخرى ويحمل "جركن بنزين"، وأضرم النار على باب الشقة، قائلا إنه لم يقصد قتل والد زوجته بل تهديهم حتى تعود له، إلا أن الأمر تطور والتهمت النيران الشقة، وأصابت الجميع.

وكان قسم شرطة المعادي، تلقى إخطارًا بنشوب حريق في شقة رقم 4 بالعقار رقم 16 شارع الإدارة-كوتسيكا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده.

وبينت تحريات الأمن أن العقار مكون من 3 طوابق ونشب الحريق بشقة بالطابق الأول، ما أدى لاحتراق محتويات الصالة بالكامل، وإصابة قاطنيها.

وأوضحت التحريات أن جريمة المتهم أسفرت عن وفاة والدة زوجته "محمد.أ.م"، 60 عامًا بالمعاش، وإصابة والدة زوجته "هدى.م.أ" 52 عامًا، ربة منزل، وشقيقة زوجته سهير وزوجها "محمد" وابنهما "علي".

واتهمت الزوجة "سحر"، زوجها "رمضان"، بقتل والدها وإصابة والدتها وشقيقتها وزوجها وابنهما، بسبب خلافات زوجية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية.