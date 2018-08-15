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مارلون يصل ساسولو تمهيدا لإنهاء إنتقاله من برشلونة

عمر علام
نشر فى : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 10:54 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 10:54 م

 وصل  البرازيلي مارلون سانتوس مدافع برشلونة الإسباني إلي نادي ساسولو الإيطالي تمهيدًا للخضوع للفحص الطبي واستكمال اجراءات انتقاله.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كلف خزينة النادي الإيطالي 6 مليون يورو بالاضافة إلي 6 مليون كمتغيرات، ووضع "البلوجرانا" بندًا يسمح بإعادة شراء مارلون مرة أخري.

وقال مارلون بشأن الانتقال :"تحدثت إلي بالوتيلي وقال لي اشياء رائعة عن ساسولو، ونصحني باختيار الفريق".

وأضاف :" تلقيت عدة عروض لكني فضلت ساسولو لأنهم كانو متمسكين بالتعاقد معي أكثر من أي نادي أخر".

وكان نادي شالكة الألماني مهتم بالمدافع البرازيلي قبل أن يختار الأخير الذهاب إلي إيطاليا.

 


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