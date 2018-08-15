مارلون يصل ساسولو تمهيدا لإنهاء إنتقاله من برشلونة

وصل البرازيلي مارلون سانتوس مدافع برشلونة الإسباني إلي نادي ساسولو الإيطالي تمهيدًا للخضوع للفحص الطبي واستكمال اجراءات انتقاله.
اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كلف خزينة النادي الإيطالي 6 مليون يورو بالاضافة إلي 6 مليون كمتغيرات، ووضع "البلوجرانا" بندًا يسمح بإعادة شراء مارلون مرة أخري.
وقال مارلون بشأن الانتقال :"تحدثت إلي بالوتيلي وقال لي اشياء رائعة عن ساسولو، ونصحني باختيار الفريق".
وأضاف :" تلقيت عدة عروض لكني فضلت ساسولو لأنهم كانو متمسكين بالتعاقد معي أكثر من أي نادي أخر".
وكان نادي شالكة الألماني مهتم بالمدافع البرازيلي قبل أن يختار الأخير الذهاب إلي إيطاليا.