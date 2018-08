نائب الرئيس الأمريكي: على تركيا ألا تختبر عزم «ترامب»

قال نائب الرئيس الأميركي، مايك بينس، إن على تركيا ألا تختبر عزم الرئيس دونالد ترامب، على إعادة مواطني الولايات المتحدة المسجونين «ظلمًا» في الخارج إلى ديارهم.

وأضاف «بينس»، في تغريدة عبر موقع «تويتر»، مساء الأربعاء، أن القس أندرو برانسون، المسجون في تركيا باتهامات تتعلق بالإرهاب، هو رجل بريء ويطالب بإطلاق سراحه، موضحًا أنه و«ترامب»، سيتعاملان بحسم حتى يعود القس برانسون، إلى عائلته وأصدقائه وكنيسته في أمريكا.

وطالب جميع الأمريكيين بالصلاة والدعاء للقس وزوجته حتى عودتهما إلى الولايات المتحدة مرة أخرى.

وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا بالإفراج عن القس الأميركي، أندرو برانسون، الذي يعمل في تركيا منذ أكثر من 20 عامًا، واحتجز قبل أكثر من عام ونصف لاتهامات تتعلق بالإرهاب ومساعدة جماعة تقول أنقرة إنها وراء تدبير محاولة انقلاب عسكري في عام 2016.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على أشخاص وكيانات تركية من أجل إطلاق سراح القس، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية بعد 21 شهرًا من اعتقاله.

Pastor Andrew Brunson is an innocent man held in Turkey & justice demands that he be released. Turkey would do well not to test @POTUS Trump’s resolve to see Americans who are wrongfully imprisoned in foreign lands returned home to the United States.