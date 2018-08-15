إطلاق الرصاص المطاطي على عمال النسيج المحتجين في ليسوتو

أطلقت قوات الشرطة في ليسوتو، الرصاص المطاطي، اليوم الأربعاء، على المحتجين من عمال مصانع النسيج بالعاصمة ماسيرو.

وقال مسؤولون بنقابة عمال النسيج، اليوم، إن المحتجين في ماسيرو يطالبون برفع بداية مستوى الأجر الشهر إلى 150 دولار في المصانع التي يعملون بها ويملكها فى الغالب الصينيون.

وقال صامويل موخيلى، أمين عام النقابة الوطنية المتحدة لعمال النسيج، إن عدد المحتجين يقدر بالآلاف.

ونشرت السلطات فى ليسوتو، قوات الجيش والشرطة لإخماد الاحتجاجات، بينما أغلقت بعض المدارس والمحال التجارية أبوابها في العاصمة ماسيرو.