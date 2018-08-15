سكرتير عام المنوفية ووفد مجلس الوزراء يناقشون منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

عقد اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، اجتماعا؛ لمناقشة ومتابعة سير العمل بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة «المواطن أولاً»، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات، وذلك بحضور اللواء أحمد فاضل، واللواء أيمن جمال، والدكتور كرم مديري المتابعة الميدانية بمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري مديريات الخدمات والكهرباء، وشركة المياه، والصرف الصحي، والغاز، وشركة المصرية للاتصالات، ومديري إدارات خدمة المواطنين، ومركز المعلومات والمجالس والأزمات بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأشار اللواء أحمد فاضل مدير بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء إلى، أهمية تلقي الشكاوى ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتحويل الشكاوى الورقية إلى الإكترونية؛ لضمان سرعة الرد والمتابعة وحل المشاكل المطروحة بها أولاً بأول،

وأكد، أنه تم تخصيص رقم «16528»؛ لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة أو عن طريق الدخول على موقع «http://www.shakwa.eg» أو استخدام تطبيق إيجابي على التليفون المحمول، مما يساعد على سهولة وصول شكاوى المواطنين وسرعة حلها، مما يحقق رضا المواطنين، كما يتم اتخاذ أرائهم وملاحظتهم كمرجعية معتمدة تسهم في تحسين أداء الجهات الحكومية وضمان أعلى درجات الجودة في تقديم خدماتها.

من جانبه أشار السكرتير العام إلى، أن المحافظة تبذل جهودا كبيرة لرفع مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص شكواهم وسرعة الرد عليها وفقا لطبيعة كل شكوى، مؤكدًا تنظيم دورات تدريبية لجميع العاملين بإدرات خدمة المواطنين على مستوى المحافظة، وكيفية التعامل مع المشاكل وإدخالها على منظومة الشكاوى إلكترونيا، وتقديم كافة أنواع الدعم لإنجاح المنظومة.

كما شدد على القائمين على العمل بخدمة المواطنين وبوابة الشكاوى بالوحدات المحلية، ومديريات الخدمات، بضرورة المتابعة والاستمرار في تقديم كافة الخدمات وحل مشاكل المواطنين وتفعيل قرارات رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 ورئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 المتضمنين ضرورة تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.