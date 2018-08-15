سيناتور يدعو للعودة لسياسة «أستراليا البيضاء» ومنع هجرة المسلمين

واجه عضو في مجلس الشيوخ الأسترالي، اليوم الأربعاء، إدانات شديدة بعدما تحدث عن «حل نهائي» للهجرة ودعا إلى العودة لسياسة «أستراليا البيضاء» التي تشجع استقبال «الأوروبيين المسيحيين».

وفاجأ السناتور عن كوينزلاند فريجر أنينج، البرلمانيين، عندما أورد في خطاب عبارة شهيرة كانت تستخدم في عهد أدولف هتلر للإشارة إلى القضاء على اليهود في أوروبا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

كما أثار استياء المعارضة بدعوته إلى منع دخول المهاجرين المسلمين، ودفاعه عن سياسة الهجرة لأستراليا البيضاء التي طبقت لـ7 سنوات اعتبارا من 1901.

وقال «أنينج»، الذي كان عضوا في «حزب أمة واحدة» الشعبوي وينتمي حاليا إلى حزب «كاتر الأسترالي» في مجلس الشيوخ، إنه «من حقنا كأمة أن نصّر على أن يعكس الذين يسمح لهم بالقدوم إلى هنا، التكوين الأوروبي المسيحي التاريخي للمجتمع الأسترالي».

وأضاف أن «الذين يأتون إلى هنا يجب أن يندمجوا»، مشيرا إلى أن «التنوع الاتني الثقافي، ارتفع إلى مستويات خطيرة جدا في بعض الضواحي». وتابع: «في رد مباشر على ذلك، بات (التمييز الذاتي) بما في ذلك لبيض يفرون من المناطق الأفقر في الضواحي، هو السائد».

ودعا «أنينج» إلى خفض عدد المهاجرين ومنع قبول المسلمين، مبررا ذلك بالقول أنهم «أظهروا باستمرار أنهم الأقل قدرة على الاندماج في المجتمع». وأضاف: «صحيح أن المسلمين ليسوا جميعهم إرهابيين، لكن كل الإرهابيين اليوم مسلمون، فلماذا يمكن لأحد أن يجلب مزيدا منهم إلى هنا؟».

ومازالت الهجرة قضية كبرى في أستراليا حيث تثير قلقا بسبب تأثيرها على الوظائف واكتظاظا في المدن الكبرى.

وتشير أرقام نشرت الشهر الماضي إلى أن عدد المهاجرين بلغ العام الماضي أدنى مستوى له منذ 10 سنوات مع تشديد إجراءات القبول. وقد وصل إلى 162 ألف شخص متراجعا 20 ألفا.

وأثارت تصريحات «أنينغ» ردودا من كل السياسيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة مالكولم ترنبول الذي شدد على أن أستراليا هي واحد من أنجح المجتمعات المتعددة الثقافات في العالم. وقال: «لذلك نرفض وندين العنصرية بأي شكل كانت وتصريحات السناتور أنينغ مدانة ومرفوضة من قبلنا جميعا».

أما زعيم المعارضة العمالية بيل شورتن فقد رأى الخطاب «مسيئا لبرلماننا»، بينما قال السناتور المستقل ديرين هينش إنه «بالكاد قد تكون هناك مجموعة من الأستراليين لم تغضبهم تصريحات أنينج».

وحتى بولين هانسون التي تقود حزب «أمة واحدة» الذي يدعو إلى وقف الهجرة وتعترض على الاسلام، رأت أن أنينج ذهب بعيدا جدا. وقالت: «إذا كانت لديكم مآخذ على ما قاله فريجر أنينج فلا توجهوها لي». وأضافت: «لا شأن لي بذلك».

وعلى الرغم من الانتقادات لم يشعر أنينج بالأسف، وأكد الأربعاء أنه لم يكن على علم بعلاقة عبارة «الحل النهائي» وألمانيا النازية. وقال: «لن أعبر عن أسفي لأي شىء».