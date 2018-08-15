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أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» الليلة الماضية أن العاصمة التشيلية سانتياجو ستستضيف نهائي بطولة كأس ليبيرتادوريس 2019، فيما سيقام نهائي كأس سود أمريكانا لنفس العام في العاصمة البيروفية ليما.

وقال "كونميبول" في بيان له: "تم اختيار مقري إقامة هذين الاحتفالين الكبيرين بعد دراسة عميقة للمعايير والآليات الخاصة بهما كما تم التأكد من جاهزية المقرين من الناحية اللوجستية والأمنية والتكنولوجية، بالإضافة إلى دراسة النواحي السياسية والاجتماعية".

ومن جانبه، قال رئيس اتحاد الكرة في تشيلي أرتورو صلاح: "إن تطور كرة القدم يرتبط بالأحداث الكبرى".

وأكد رئيس اتحاد بيرو لكرة القدم، ادوين أوبيدو أن هذا القرار التاريخي منح بلاده شرفا كبيرا.

وقال أوبيدو: "إن الأمر يتعلق بمساندة جديدة لكرة القدم في بيرو، وذلك بعد التأهل التاريخي للمنتخب البيروفي لمونديال روسيا 2018 بعد 36 عاما من الغياب عن البطولة الأكبر في كرة القدم".

يذكر أنه تم ترشيح مدينة مونتفيديو، عاصمة أوروجواي، للدخول في المنافسة على استضافة المباراتين المذكورتين ولكن السلطات هناك قررت الانسحاب بدون ابداء أي أسباب.

وقامت بعثات من الخبراء والمستشارين التابعين لـ "كونميبول" بزيارة المدن الثلاث من أجل اختبار الملاعب وأماكن التدريبات والفنادق والمطارات ومنشآت أخرى.

وقال الباراجواياني اليخاندرو دومينجيز، رئيس مجلس إدارة "كونميبول"، أن قرار منح شرف الاستضافة إلى المدينتين المذكورتين تم اتخاذه "من أجل دعم التطور الرياضي لكرة القدم في أمريكا الجنوبية من خلال توفير موارد أكبر واستثمار أوسع ومعايير أفضل على كافة المستويات".

ويرى "كونميبول" أن لعب نهائيات البطولات القارية من مباراة واحدة سيكون فرصة كبيرة لأمريكا الجنوبية لتحقق تطور في البنية التحتية الرياضية وتنظيم الأحداث الرياضية وتحقيق معدلات أمن أكبر وتوسيع رقعة الدعاية القارية والعالمية.