قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى على الاعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود اعتباراً من يوم السبت الموافق 25/8/2018.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أشرف عطية عبدالبارى مدير ادارة التجنيد والتعبئة اشار فيها الى الشروط والفئات المطلوبة للتطوع.

وقال إنه بالنسبة للفئات المطلوبة، تشمل :"الحاصلون على الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية/ المهنية/الرياضية) بمجموع 60% كحد ادنى،الحاصلون على دبلوم الثانوى الصناعى ودبلوم صنايع كول ودبلوم التلمذة الصناعية نظام الثلاث السنوات بمجموع 60% كحد ادنى فى تخصصات شعبة الكهرباء بجميع تخصصاتها ،وشعبةالميكانيكا: تركيبات ميكانيكية (برادة/صيانة وإصلاح) – التشغيل على الماكينات (خراطة) – تشكيل ولحام المعادن - معادن وفلزات - سباكة معادن- أجهزة دقيقة - تشغيل المعادن- ميكانيكا بجميع أنواعها، وشعبة المركبات: ميكانيكا سيارات – كهرباء سيارات- صيانة سيارات - جرارات وألات زراعية – معدات ثقيلة (أوناش) ،وشعبة الزخرفة: الزخرفة والإعلان والتنسيق،والشعبة المعدنية: الحديد المشغول واللحام - الأثاث المعدنى واللحام – الألوميتال والكريتال (البرادة/أشغال الحديد)، وتخصصات اخرى: التبريد والتكييف - الإلكترونيات والكمبيوتر - لاسلكى – حاسبات آلية.

وحول الشروط العامة للتطوع ، قال اللواء أشرف عطية عبدالبارى إنه يشترط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس ، وان يكون حسن السير والسلوك والسمعة ، وألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج ، وأن يكون لائقا طبيا ويجتاز جميع الإختبارات المحددة للقبول ، علي الا يقل سن المتطوع عن 15 عاما ولا يزيد عن 25 عاما عند الالتحاق فى 28/7/2019 ويشترط موافقة ولى الامر لمن هو اقل من 18 سنة والا يقل الحد الادنى للقبول عن 60% من اجمالى درجات المؤهل الدراسى إعدادية و دبلوم .

وبالنسبة للفئات المطلوبة للأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود فيقبل الحاصلون علي الإعدادية العامة ومايعادلها / راسبي الإعدادية / الحاصلين علي الشهادة الإبتدائية / الملمين بالقراءة والكتابة علي أن يكونوا من قاطني محافظات أسوان / قنا والمناطق الصحراوية المحيطة بهما .

وحول المستندات المطلوبة عند التقدم ، قال اللواء أشرف عطية عبدالبارى إنها تشمل (صورة طبق الاصل من المؤهل الدراسى على أن يقدم الأصل عند الالتحاق – شهادة الميلاد مميكنة حديثة الاصدار – صورة بطاقة الرقم القومى فى حالة بلوغ الشاب 16 سنة – صورة الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد – صحيفة الحالة الجنائية + صورة منها - 8 صورة فوتوغرافية حديثة 4x 6 ألوان – صورة بطاقة الرقم القومى للوالد والولدة أو ولى الامر– بيان القيد العائلى للوالد مميكن حديث الإصدار + صورة منه )، فضلاً عن باقى المستندات المتواجدة بالحقيبة التى يتسلمها الشاب من منافذ التوزيع .

وفيما يتعلق بأماكن وتوقيتات صرف وتقديم الملفات،قال اللواء أشرف عطية عبدالبارى إنه يتم صرف ملفات التطوع من مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون ، وبمناطق التجنيد والتعبئة فى (القاهرة والجيزة والأسكندرية والزقازيق وطنطا والمنصورة وأسيوط وقنا والمنيا) ، وأقسام التجنيد والتعبئة بمديريات الأمن بباقي المحافظات ، وذلك إعتبارا من يوم السبت الموافق 25/8/2018 الى يوم الأثنين الموافق 1/10/2018 ، علي أن يبدا قبول الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 28/8/2018 وحتى يوم الخميس 4/10/2018 .

وبالنسبة للأدلاء (قصاصي الأثر) فيتم صرف وتقديم ملفات التطوع لصالح قوات حرس الحدود بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان ومقرها محافظة أسوان خلف الاستاد الرياضي اعتبارا من يوم السبت الموافق 25/8/2018 الي يوم الاثنين الموافق 1/10/2018 على أن يبدأ قبول الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 28/8/2018 وحتى يوم الخميس 4/10/2018 .

وقد قامت إدارة التجنيد والتعبئة بإدخال نظام الاستعلام الصوتى لخدمة المواطنين على الارقام التالية :

إدارة التجنيد والتعبئة ومنطقة القاهرة والجيزة 26351195 / 02 - 26339581/02 - 26332871/ 02– 26332824 /02

منطقة الاسكندرية 4485176/03 منطقة تجنيد الزقازيق 2298819/055

منطقة التجنيد طنطا 3507824/040 منطقة تجنيد المنصورة 2373392/050

منطقة تجنيد أسيوط 2311619/088 منطقة تجنــيد قنا 5210485/096

منطقة تجنيد المنيا 2295588/086

وبناء علي توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة ، تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة علي شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) يوضح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل علي التجنيد والتطوع من جميع الفئات وكذا الخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم.