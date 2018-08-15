«السيسي» يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للسودان لمواجهة آثار السيول

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم مساعدات عاجلة للأشقاء في السودان لمواجهة آثار السيول.
صرح بذلك اليوم الأربعاء، السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.