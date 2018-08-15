تفاصيل القبض على مدير مستشفى النوبارية لاتهامه بالرشوة في البحيرة

باشرت نيابة جنوب دمنهور الكلية، برئاسة المستشار هاني يس، التحقيقات مع مدير مستشفى النوبارية، واثنين من العاملين في المستشفى، لاتهامهم بالرشوة، والتربح من وظائفهم خلال أعمال توريدات.

وأكدت مصادر مطلعة، أن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء عطاوية والعقيد أحمد نجيب، قد تمكنوا من ضبط "ص .ع .ر" مدير مستشفى النوبارية وكذلك ضبط "و.ج" موظف بشئون العاملين بالمستشفى و"ف.ا" موظف بادارة الأمن لاتهامهم بتلقى رشوة 100 ألف جنيه، من أحد الموردين نظير إصدار أذون صرف وهمية بقيمة 450 ألف جنيه.

وأضافت المصادر، أن هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء علاء عطاوية، قد رصدت بشكل موثق جريمة الرشوة، ووجهت المتهمين بها، وذلك بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة.

مشيرين إلى، أنه جاري التحقيق مع المتهمين بمقر هيئة الرقابة الإدارية، تمهيدًا، لإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.