الإعصار «ليبي» يضرب جنوب اليابان

ضرب الإعصار «ليبي» جزيرة كيوشو بجنوب اليابان، اليوم الأربعاء، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة على بعض مناطق الجزيرة.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من فيضانات وانهيارات طينية وزيادة منسوب مياه الأنهار وارتفاع أمواج المد، حيث من المتوقع أن يمر الإعصار، وهو الخامس عشر هذا الموسم، عبر كيوشو بعد وصوله إلى اليابسة في مدينة هيوجا.



وتسببت العاصفة في إلغاء بعض خدمات العبارات والقطارات في الجزيرة.



وذكرت وكالة الأرصاد الجوية أنه حتى الساعة السابعة صباحًا، كانت عين العاصفة فوق مدينة كورومي، متجهة شمالا إلى الشمال الغربي بسرعة 30 كيلومترا في الساعة، وبلغت السرعة القصوى للرياح 72 كيلومترا في الساعة، وزوابع بسرعة 108 كيلومترات في الساعة.



وقالت هيئة الأرصاد إنها تتوقع هطول أمطار يصل منسوبها إلى 200 ملليمتر في جزيرة شيكوكو في الجنوب الغربي وما يصل إلى 180 ملليمترا في كيوشو بحلول صباح الخميس.



وفي هذا الصيف، عانت اليابان من أخطر كارثة مرتبطة بالطقس منذ أكثر من ثلاثة عقود، ففي أوائل يوليو، ضربت أمطار غزيرة غربي اليابان، مما تسبب في انهيارات أرضية وفيضانات قتلت 226 شخصا، وفقا لوكالة الشرطة الوطنية. وقالت وكالة كيودو للأنباء إن عشرة آخرين ما زالوا مفقودين.



وقالت السلطات إن موجة حر شديدة اجتاحت البلاد بعد ذلك على الفور وخلفت أكثر من 130 قتيلا بسبب ضربات الشمس.