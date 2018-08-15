منافسة قوية بين لاعبي الأهلي فى التدريب الأول بتونس استعدادا للترجي

أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في تونس، في تمام السابعة مساء اليوم، بتوقيت تونس، على الملعب الفرعي لاستاد رادس.

وكان المدير الفني للفريق، باتريس كارتيرون، قد طلب تغيير مكان المران بعد ظهر اليوم، ليقام في الملعب الفرعي بـ”رادس”، بدلا من ملعب الجامعة التونسية.

وشارك في المران جميع اللاعبين، وظهروا بحالة فنية وبدنية جيدة، في محاولة للظهور بالشكل الأفضل، من أجل الدخول في حسابات الجهاز الفني للمشاركة في مباراة الترجي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء الجمعة على ملعب رادس، بـتونس العاصمة.