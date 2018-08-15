الانتهاء من تنفيذ 75% من منظومة الدفع الحكومي الإلكتروني بمطروح

قال محمود الجنزورى، مدير المديرية المالية، إنه تم الانتهاء من منظومة ميكنة المصروفات الحكومية بنسبة 75%، الأمر الذى قلل كثيرًا من الهدر الحكومي، وحافظ على موارد الحكومة في كل القطاعات.

جاء ذلك في إطار عقد مركز إعلام مطروح، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المديرية المالية بمطروح، لقاء إعلامي تحت عنوان «وسائل التحصيل الإلكتروني وتطبيق مبدأ الشفافية».

وأضاف «الجنزوري»، أن المنظومة الإلكترونية بدأت مرحلة جديدة الآن، وهى مرحلة ميكنة الحاصلات الحكومية، والمقصود بها تحصيل كل الإيرادات والواردات والرسوم المالية التي تدخل إلى خزانة الدولة من كل القطاعات الحكومية إلكترونيا.

ومن جانبه، قال مهني حسان، مدير الحسابات بوزارة المالية، إن الهدف الأساسي من التطبيق هو محاربة الفساد وتقليل الهدر الحكومي، والاختلاسات والتزوير، بالإضافة إلى سرعة أداء الخدمات للجماهير، والقضاء على ظاهرة تكدس وازدحام المواطنين أمام المؤسسات الجماهيرية.

وأضاف أن وسائل التحصيل الإلكتروني يشمل 4 مراحل، وهي مرحلة التحصيل من خلال فروع البنوك بالمنظومة، ومدفوعة الصراف ومدفوعة المواطن، ونظام نقاط البيع الحكومية «GPOS» وهى المرحلة التي يقوم خلالها المواطن بالتعامل الإلكتروني المباشر مع الجهة المختصة بدون وسيط بنكي.

ومن جهتها، أوضحت صابرة أبو بكر حسن، مديرة حسابات مجلس مدينة مرسى مطروح، مشرفة منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، أن منظومة ميكنة الحسابات الحكومية شملت 3 مراحل بدأت بمرحلة الدفع الإلكتروني «GPS»، وتختص بسداد المستحقات الحكومية من خلال أوامر دفع إلكترونية، بدلًا من الشيكات الورقية، ومرحلة ميكنة الموازنة نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، والتي تهدف إلى ميكنة الدفاتر المحاسبية وميكنة الموازنة العامة للدولة وأخيرا مرحلة التحصيل الإلكتروني.

وأشارت إلى أنه تم حاليًا تطبيق هذه المنظومة في 75% من القطاع الحكومي، ليتبقى 25% من القطاع خارج المنظومة وجار الإدخال.