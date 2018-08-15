محافظ المنيا يشهد ندوة لمناقشة «الفكر التنموي بين الواقع والمأمول»

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شهد عصام البديوي محافظ المنيا، الندوة التي استضافتها مكتبة مصر العامة للتعريف بكتاب «الفكر التنموي بين الواقع والمأمول» للدكتور أحمد أبو غنيمة عبدالغني مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ، خلال الندوة التي عقدت اليوم، على دور الولاء والانتماء الوطني في بناء الأوطان والتغلب على كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه التنمية في جميع مناحي الحياة، منوها بسعي الدولة المستمر لدمج هذا السلوك القويم في نفوس الشباب.

وأشار المحافظ إلى الدور الفاعل لهؤلاء الشباب الذين يُمثلون كنز الدولة إذا تم استغلالهم الاستغلال الأمثل، مشيدا بالفكرة العامة للكتاب والتي تربط بين الواقع النظري الأكاديمي والواقع التطبيقي المأمول.

وحضر الندوة دكتور أحمد أبو غنيمة مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان المحافظة، ودكتورة منال عبدالسلام مدير مكتبة مصر العامة، ومحمد سيد رئيس مركز المنيا، ودكتورة رشا المهدي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة.

قال دكتور أحمد أبو غنيمة، إن الرؤية العامة للكتاب تأتي متمثلة في تجديد الفكر التنموي من خلال ربط الواقع النظري الأكاديمي بالواقع العملي المهني والتجارب الناجحة لجميع مستويات التنمية (المحلية والقومية والإقليمية)؛ بهدف التشجيع على الابتكار وتحسين أداء وجودة منظومة التنمية بمفهومها الشامل بكافة القطاعات من خلال ضخ دماء وأفكار جديدة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وأضاف «أبو غنيمة»، أن الكتاب يحوي 4 أجزاء تتمثل محاورها ما بين (الإطار النظري للفكر التنموي ـ الترجمة العملية للفكر التنموي المحلي «محافظة المنيا نموذجا» ـ الترجمة العملية للفكر التنموي القومي «جمهورية مصر العربية نموذجا» ـ الترجمة العلمية للفكر التنموي الإقليمي «دول حوض النيل نموذجا»).