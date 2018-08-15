نصر الله: حزب الله أقوى من أي زمان مضى

قال الأمين العام لجماعة حزب الله، حسن نصر الله، في كلمة تلفزيونية ألقاها، الثلاثاء، إن حزب الله اليوم أقوى من أي زمان مضى.



وقال نصر الله، في كلمته بذكرى مرور 12 عاما على انتهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله إن "المقاومة اليوم في لبنان مع ما تمتلك من سلاح وعتاد وإمكانات وقدرة وخبرات وتجارب ومن إيمان عزام وشجاعة هي أقوى من أي زمان مضى منذ انطلاقتها".



وشدد أن جماعة حزب الله اليوم أقوى من إسرائيل.



وذكر نصر الله "لا أحد يهددنا بالحروب، ومع ذلك من يريد أن يفتعل الحرب نقول له لا نخاف من الحرب وجاهزون لها وسننتصر فيها وهذا أمر محسوم".



وكانت إسرائيل قد شنت فى عام 2006 حربًا استمرت 33 يومًا ضد جماعة حزب الله، مع معارك دارت في مختلف أنحاء لبنان.



وحافظ الطرفان على وقف إطلاق نار غير مستقر منذ عام 2006، حيث تقول إسرائيل إنها قصفت عمليات نقل أسلحة من سوريا إلى جماعة حزب الله.



وبالإشارة إلى الوضع في سوريا، حيث تقاتل جماعة حزب الله إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد منذ 2011، قال نصر الله إن حزب الله سيحتفل بالنصر "قريبا جدا".