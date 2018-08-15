السيطرة على حريق بعقارين في الإسكندرية دون إصابات

صرح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بأنه تمت السيطرة على حريق بعقارين بمنطقة رابعة الناصرية بنطاق حي وسط، مؤكدًا أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح، فقط بعض الأضرار المادية الطفيفة.



وأوضح المحافظ أن الحريق نتج عن انقطاع كابل تيار كهربائي ضغط عالي في منطقة رابعة الناصرية، وحدوث شرارة وسقوطها على مكان مجاور لتصنيع وتجميع الأقفاص الخشبية مما أدى لاشتعال النيران به، وامتداد هذا الحريق إلى عقارين مجاورين.



وأكد المحافظ أنه بمجرد ورود بلاغ بوجود حريق بمنطقة رابعة الناصرية، أصدر تعليماته إلى اللواء أحمد بسيوني السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجميع الجهات المعنية بالتوجه إلى موقع الحريق لمتابعة تداعيات الموقف أول بأول على الطبيعة.



وانتقل السكرتير العام المساعد ومعاوني المحافظ وفريق الأزمات والكوارث بالمحافظة والحماية المدنية والإسعاف وقوات من الشرطة وجميع الجهات المعنية إلى مكان الحريق، وقامت قوات الحماية المدنية بدفع سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق، وكما تم التأكد التام من سلامة الحالة الإنشائية للعقارين.