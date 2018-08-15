«بوتين» يحضر زفاف وزيرة الخارجية النمساوية الأسبوع المقبل

نقلت وكالات أنباء روسية، اليوم الأربعاء، عن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيحضر حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح «بيسكوف»، أن بوتين سيتوجه إلى النمسا يوم السبت المقبل لحضور الحفل، وذلك قبل أن يلتقي المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في قصر الضيافة الحكومي ميزيبرج في برلين في نفس هذا اليوم.

ومن المنتظر أن يقام حفل زفاف كنايسل/53 عاما/ وشريك حياتها في ولاية شتايرمارك، لكن لم يتحدد مكان الحفل في هذه الولاية على وجه التحديد.

من جانبه، قال يوري أوشاكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن كنايسل كانت دعت بوتين بشكل شخصي خلال زيارة الرئيس الروسي لفيينا في يونيو الماضي.

وأضاف أوشاكوف: "سنحضر ونهنئ"، ولا يزال من غير المحدد ما إذا كان برنامج بوتين في النمسا يتضمن مواعيد أخرى، وستكون هذه هي ثاني زيارة لبوتين للنمسا في غضون أسابيع قليلة.