بافيتيمبي جوميز سعيد بافتتاح سجله التهديفي مع الهلال السعودي

أعرب الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال السعودي عن سعادته البالغة بالهدف الأول له في مسيرته مع فريق، والذي سجله في مرمى الرائد، مساء يوم السبت.

وشارك جوميز في فوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف على الرائد، في اليوم الختامي لمباريات الجولة الثانية من منافسات دوري المحترفين السعودي.

وكتب جوميز عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" سعيد جدا بالفوز.. 3 نقاط ثمينة من خارج الديار، سعيد أيضا بتسجيلي أول أهدافي بقميصي الجديد، شكر خاص لزملائي اللاعبين، وكذلك الجماهير على تلك الأجواء الرائعة".

يذكر أن الهلال حقق العلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين بالدوري هذا الموسم، بعد أن تغلب على الفيحاء بهدف دون رد، قبل أن يحقق انتصارا على الرائد خارج أرضه بنتيجة 3/1.