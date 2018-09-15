كيرى: ترامب يكذب على الشعب الأمريكى

- وزير الخارجية الأسبق: اجتماعاتى بالإيرانيين لا تختلف عما يفعله كيسنجر مع قادة روسيا والصين طيلة 40 عاما



شن وزير الخارجية الأمريكى الأسبق، جون كيرى، أمس الجمعة، هجوما مضادا على الرئيس دونالد ترامب بعد انتقاده لاجتماعاته مع المسؤولين الإيرانيين، معتبرا أن على ترامب أن يكون أكثر قلقا بشأن اجتماع مدير حملته السابق بول مانافورت مع محقق التدخل الروسي روبرت مولر عن تلك الاجتماعات، كما اتهمه بالكذب على الشعب فيما يتعلق بإتفاق باريس للمناخ.

وقال كيرى فى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "سيدي الرئيس، يجب أن تكون أكثر قلقاً بشأن لقاء بول مانافورت مع روبرت مولر أكثر من اجتماعى مع وزير الخارجية الإيراني (محمد جواد ظريف). ولكن إذا كنت تريد أن تتعلم شيئًا عن الاتفاق النووي الذي جعل العالم أكثر أمانًا، عليك شراء كتابى الجديد، كل يوم إضافي"، فى إشارة لمذكراته، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وكان ترامب قد هاجم فى وقت سابق، اجتماعات كيرى مع ظريف ووصفها بـ"غير الشرعية"، كما اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سلفه الديموقراطي بـ"تقويض سياسة الولايات المتحدة بشكل نشط". وقال إن "ما فعله الوزير كيري غير مناسب. هذا حرفيًا (أمر) غير مسبوق"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وخلال مقابلة مع برنامج "الوقت الحقيقي مع بيل ماهر" على شبكة "إتش بي أوه" الأمريكية، دافع كيرى عن اجتماعاته مع ظريف، مستشهدا بتصرفات وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر واجتماعاته الدبلوماسية، وفقا لما نقلته مجلة "ديلي بيست" الأمريكية.

وقال كيرى: "كان هنري كيسينجر، لمدة أربعين عاماً، يسافر إلى روسيا والصين، ويتحدث مع القادة هناك"، مؤكدا أنه "لا يوجد شيء غير عادي على الإطلاق حول هذا الأمر".

وحول رأيه في تغريدات ترامب، قال كيرى إنه "أول رئيس أعرفه يقضي وقتًا أطول فى قراءة (ما يكتبه المعجبين) على حسابه بتويتر عن قراءة ملخصات التقارير ودستور الولايات المتحدة". وتابع ساخرا: "إنه يتمتع بنضج طفل عمره ثماني سنوات مع انعدام ثقة بالنفس لدى فتاة مراهقة.. هذه طبيعته (ترامب)".

كما وجه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، اتهاما لترامب بأنه "يكذب" على الشعب الأمريكي، واصفا انسحاب واشنطن من اتفاق باريس للمناخ بأنه "خطأ كبير" وواحد من "أخطر الأعمال اللامسؤولة" يرتكبها رئيس أمريكي على مدى التاريخ.

وخلال مشاركته في القمة العالمية للعمل المناخي في مدينة سان فرانسيسكو، قال كيرى: "لدينا رئيس يكذب، دون أن تكون لديه أي معلومة عن الموضوع، ودون الاستناد إلى أي حقيقة علمية، يكذب على الشعب الأمريكي بشأن وجود عبء مزعوم على الولايات المتحدة، بينما ليس في ذلك أي عبء على الإطلاق لأن أي بلد انضم إلى اتفاق باريس لم يوافق على تحمل ما يتجاوز قدراته".

وفى سياق متصل، تعهد حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون، أمس الجمعة، بإطلاق قمر صناعي يتتبع ويرصد مصادر ملوثات المناخ، في أحدث جهود ولايته لتحدي تشكيك إدارة ترامب في علم تغير المناخ.

وقال براون إن كاليفورنيا تتعاون مع شركة (بلانت لابس) لتطوير التكنولوجيا، مضيفا "سنطلق القمر الصناعي الخاص... لمعرفة أين التلوث وكيف سنقضي عليه“. ولم يذكر إطارا زمنيا للمشروع أو تكاليفه، بحسب رويترز.

وكان براون قد تعهد قبل نحو عامين، بمواجهة التخفيضات المحتملة للبرامج الاتحادية للأقمار الصناعية والمناخ فى عهد ترامب الذي يشكك في علم المناخ.