ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار «مانغكوت» الذي اجتاح الفلبين، صباح اليوم السبت، إلى 12 قتيلًا، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وقال مستشار الرئيس الفلبيني، فرانسيس تولينتينو، إنّ 12 شخصًا لقوا حتفهم شمالي البلاد، أغلبهم بسبب انهيارت أرضية، وانهيار منازل بسبب الرياح العاتية والأمطار.

وأضاف «تولينتينو»، في تصريحات نقلتها وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية، أن بين الضحايا طفل ورضيع لقيا حتفهما بفعل الإعصار في إقليم نويفا فيزكايا (شمال).

فيما أشار «تولينتينو» إلى فقدان شخصين، وتوقع بأن يرتفع عدد القتلى إلى 16 شخصًا خلال الساعات المقبلة.

وكانت آخر حصيلة رسمية معلنة بشأن عدد الضحايا هي، 3 قتلى و4 مصابين، فضلًا عن مفقودين اثنين.

وفي السياق، أوضح المستشار الرئاسي أنه تم إجلاء نحو 87 ألف شخص من مناطق مهددة بخطر بالغ جراء الإعصار، مضيفا أنه تم مطالبة سكان تلك المناطق بـ«عدم العودة إليها حتى انتهاء الخطر».

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الطقس المحلية أن السلطات أمرت بإجلاء آلاف الأشخاص في المناطق الأكثر عرضة للخطر، وسط تحذيرات من ارتفاع محتمل بمنسوب مياه البحر.

وأفادت السلطات بأن الإعصار بات يهدد أكثر من 5 ملايين شخص. وبلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 200 كيلومتر في الساعة، وزوابع سرعتها 330 كيلو متر في الساعة.

وتوقعت السلطات أن تضعف قوة الإعصار بحلول يوم الثلاثاء، ليصل إلى مستوى «منخفض مداري».