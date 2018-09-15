سباحو مصر أبطال إفريقيا باكتساح

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تربع المنتخب الوطني للسباحة بطلا على عرش بطولة إفريقيا رقم 13 والتي أقيمت بمسبح 5 يوليو الأولمبي بالجزائر لأول مرة في الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر الجاري.

وتوج المنتخب بالكأس العالم للبطولة والمركز الأول رجال وأنسات بعد تصدر جدول الميداليات برصيد 44 ميدالية متنوعة في اليوم الأخير من المنافسات بواقع 27 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و4 ميداليات برونزية.

وحصل محمد سامي لاعب مصر على كأس أفضل سباح في البطولة بعد أن حصد 11 ميدالية ذهبية وميدالة برونزية.

وتفوق سباحو الفراعنة على جميع الدول المشاركة في البطولة بصدارة جدول الميداليات، وجاءت جنوب إفريقيا في المركز الثاني وفي المركز الثاني منتخب جنوب إفريقيا برصيد 39 ميدالية متنوعة بواقع 11 ميدالية ذهبية و18 ميدالية فضية و10 ميداليات برونزية.

وحلت الجزائر في المركز الثالث بالترتيب برصيد 20 ميدالية متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين و5 ميداليات فضية و13 ميدالية برونزية، وتونس في المركز الرابع برصيد 11 ميدالية متنوعة بواقع ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية، والمغرب في المركز الخامس برصيد 5 ميداليات بواقع ميدالية فضية و4 برونزيات وموريشيوس في المركز السادس برصيد فضية وبرونزية وزامبيا في المركز الأخير برصيد ميدالية فضية وأخرى برونزية.

وحصدت بعثة مصر 7 ميداليات في اليوم الأخير للمنافسات بواقع 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية.

وحصل محمد سامي على ذهبية سباق 200 متر متنوع بزمن قدره 2:01:21 دقيقة وعلي خلف الله على ذهبية سباق 50 متر حرة بزمن قدره 22:51 ثانية ورويدا هشام على ذهبية سباق 200 متر فراشة بزمن قدره 2:20:25 دقيقة ، فيما حصل عبد الرحمن سامح على برونزية سباق 50 متر حرة بزمن قدره 23:03 ثانية.

كما توج منتخب الرجال بذهبية سباق 100 ×4 متر تتابع متنوع رجال بزمن قدره 3:42:17 دقيقة ومثله محمد سامى ويوسف القماش ومروان القماش وعلى خلف الله، وحصلت هانيا مورو على ذهبية سباق 1500 متر حرة بزمن قدره 17:15:45 دقيقة.

بينما حصل منتخب السيدات على فضية سباق 100 × 4 متر تتابع متنوع بزمن 4:15:96 دقيقة ومثله اللاعبات فريدة عثمان وهانيا مورو وسميحة محسن ورويدا هشام. طالع التفاصيل