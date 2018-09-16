أعربت الفنانة منى زكي، عن سعادتها للمشاركة في حملة «ضد التنمر»، التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، قائلة: «هذه الحملة مهمة جدًا لكل أطفالنا».

وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية « MBC مصر»، مساء السبت، أنها قررت المشاركة في هذه الحملة بعد أن أكد لها طبيب أبنائها أن التنمر دفع بفتاة إلى محاولة الانتحار، وبفتاة أخرى إلى إدمان المخدرات.

وأضافت أن نجلتها تعرضت للتنمر في المدرسة، موضحة: «حرصت منذ صغرها على التوجه بها إلى مختص؛ لتعريفها طريقة التعامل مع التنمر».

وأشارت إلى تعرضها للتنمر أكثر من مرة، قائلة: «كان في دكتور في معهد الفنون المسرحية شايف إني حولة، وكان بيقول كدة على طول».

وشددت على خطورة التركيز على عيوب الأطفال، قائلة: «كلنا عندنا عيوب في شكلنا وفي شخصيتنا، لكن لما حد يكبرها ويركز عليها، هنبقى مهزوزين وفاقدين الثقة في أنفسنا».

وردًا على ما ذكره زوجها الفنان أحمد حلمي أثناء مشاركته في حملة «ضد التنمر»، عن السخرية منه في صغره بسبب حجم أذنيه، قالت ضاحكة: «هو في الحقيقة ودنه كبيرة»، على حد تعبيرها.

وشارك عدد من الفنانين، من بينهم الفنانة منى زكي، في حملة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، تحت عنوان «ضد التنمر».