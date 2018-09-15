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مصر تودع بطولة كأس ديفيز للتنس بعد خسارة مأمون أمام روسوفوري

محمد كمال
نشر فى : السبت 15 سبتمبر 2018 - 5:28 م | آخر تحديث : السبت 15 سبتمبر 2018 - 5:33 م

ودع منتخب مصر للتنس بطولة كأس ديفيز بعد الخسارة أمام منتخب فنلندا بنتيجة 3 مباريات مقابل مباراتين، بعد سقوط كريم مأمون أمام إيمل روسوفوري ضمن المواجهات الفردية الثانية بنتيجة شوطين لشوط.

وجاءت نتيجة المجموعة الأولى 6\1 لروسوفوري قبل أن تأتي المجموعة الثانية بنتيجة 6/3 لمأمون، ثم حقق الفلنلدي الفوز في المجموعة الثالثة بنتيجة 6\1، لتصبح النتيجة 3/2 لمنتخب فنلندا، ويودع منتخب مصر منافسات مجموعة الأفروأوروبية الثانية للبطولة من  الدور الثالث.

وكان محمد صفوت قد فاز في المواجهة الأولى أمام هال هيليوفارا بمجموعتين دون رد. (طالع التفاصيل)


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