مصر تودع بطولة كأس ديفيز للتنس بعد خسارة مأمون أمام روسوفوري

ودع منتخب مصر للتنس بطولة كأس ديفيز بعد الخسارة أمام منتخب فنلندا بنتيجة 3 مباريات مقابل مباراتين، بعد سقوط كريم مأمون أمام إيمل روسوفوري ضمن المواجهات الفردية الثانية بنتيجة شوطين لشوط.
وجاءت نتيجة المجموعة الأولى 6\1 لروسوفوري قبل أن تأتي المجموعة الثانية بنتيجة 6/3 لمأمون، ثم حقق الفلنلدي الفوز في المجموعة الثالثة بنتيجة 6\1، لتصبح النتيجة 3/2 لمنتخب فنلندا، ويودع منتخب مصر منافسات مجموعة الأفروأوروبية الثانية للبطولة من الدور الثالث.
وكان محمد صفوت قد فاز في المواجهة الأولى أمام هال هيليوفارا بمجموعتين دون رد. (طالع التفاصيل)