مصر تودع بطولة كأس ديفيز للتنس بعد خسارة مأمون أمام روسوفوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ودع منتخب مصر للتنس بطولة كأس ديفيز بعد الخسارة أمام منتخب فنلندا بنتيجة 3 مباريات مقابل مباراتين، بعد سقوط كريم مأمون أمام إيمل روسوفوري ضمن المواجهات الفردية الثانية بنتيجة شوطين لشوط.

وجاءت نتيجة المجموعة الأولى 6\1 لروسوفوري قبل أن تأتي المجموعة الثانية بنتيجة 6/3 لمأمون، ثم حقق الفلنلدي الفوز في المجموعة الثالثة بنتيجة 6\1، لتصبح النتيجة 3/2 لمنتخب فنلندا، ويودع منتخب مصر منافسات مجموعة الأفروأوروبية الثانية للبطولة من الدور الثالث.

وكان محمد صفوت قد فاز في المواجهة الأولى أمام هال هيليوفارا بمجموعتين دون رد. (طالع التفاصيل)