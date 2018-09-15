استثناء حالتين فقط من قرار منع سير النقل الثقيل على الدائري

قال مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء عصام شادي، إن قرار منع النقل الثقيل والذي تزيد حمولته عن 4 أطنان من السير على الطريق في الأوقات المحصورة بين السادسة صباحا وحتى الثانية عشر مساء، استثنى حالاتين فقط وسمح لهم السير في جميع الأوقات.

وأضاف المصدر الأمني في تصريحاته لـ"الشروق"، أن الحالتين هما السيارات الخاصة بنقل المواد التموينية والمواد البترولية فقط، مؤكدا أنه عدا تلك الحالتين يتم تطبيق القرار بكل حسم وحزم وتوقيع الجزاءات المقررة على المخالفين.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور بدأت صباح اليوم السبت، نشر الحملات الأمنية الموسعة على الطرق المؤدية للطريق الدائري وعلى الطريق الدائري لنتنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع سير النقل الثقيل أعلى الطريق الدائري والذي تزيد حمولته عن 4 أطنان في الأوقات المحصورة ما بين السادسة صباحا وحتى الثانية عشر مساء، وتحويل مسارها للطريق الإقليمي الذي بدأ تشغيله الأسبوع الماضي، وتوقع عقوبة مالية قدرها ما بين الألف والـ3 آلاف جنيه للمخالفين مع سحب التراخيص منه.

ويعد الطريق الإقليمي من أهم المشروعات القومية، ويبلغ طوله نحو 365 كيلو، ويمر بـ6 محافظات وهى "القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية والفيوم"، ويتقاطع الطريق مع 14 طريقا رئيسيا وطريقين فرعيين.