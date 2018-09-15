السفير صبيح: غياب القوة العربية الموحدة سبب التطاول علينا

انتقد السفير محمد صبيح، أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني ما أسماه " غياب القوة العربية الموحدة"، مضيفا أن غيابها هو سبب التطاول على مصالح بعض دول الجوار من الذين يحاربون بكل الطرق من أجل الأرض، جاء ذلك خلال الندوة البرلمانية العربية للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة بمجلس النواب اليوم السبت، بحضور ممثلي برلمانات كل من اليمن والأردن والكويت والأمارات والبحرين والمغرب والجزائر وفلسطين والصومال والسودان.

وأضاف صبيح أن الجانب الأمريكي يتمسك بمخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو المخطط الاسرائيلي بالتحديد و الذي يقوم على التطهير العرقي في الضفة الغربية بخلاف انتهاكات القدس اليومية والاعتقالات، في ظل صمت الجميع.

وتابع: ضعفنا وعجزنا لهذا ظهرت أثار طمع الآخرين فينا، مؤكدا أن فلسطين هى القضية المركزية ويجب أن نضع أمامنا إنهاء القضية الفلسطينية، لأن الأراضي المقدسة أمانة في رقابنا.

وعقب مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، قائلا: "بسالة الفلسطنيين لا تحتاج مزايدة من أحد، مشيرا إلى أن التضييق على الأونروا، يأتي من اتباع الولايات المتحدة سياسة العصا و الجزرة، "و لا يدركون أن الشعب الفلسطيني لا يأكل الجزرة و لا يقبل العصا".