«زراعة البحيرة» تستعد لتجميع قش الأرز ومنع حرقه بالتنسيق مع «البيئة»

قال الدكتور طلعت عمر حجاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إنه تم تكثيف المرور على مواقع تجميع قش الأرز بمراكز المحافظة؛ للتأكد من مطابقتها لشروط الأمان والاستعداد لتجميع قش الأرز من كل المساحة المنزرعة بالمحافظة، والتي تبلغ 116432 فدانًا، مضيفا أنه من ضمن إجمالي هذه المساحة الإجمالية المساحة التي تمت الموافقة على زراعتها على المصارف والتي تقدر بحوالي 13400 فدان، بينما مساحة الأرز المخالف 8432 ألف فدان.

وأشار "حجاج"، إلى التنسيق مع الفلاحين على تسليم قش الأرز بالتنسيق مع البيئة ومنع حرقه حفاظا على البيئة بالمحافظة، ذاكرا أنه يتم تسليم قش الأرز بقيمة نفعية للفلاح تصل إلى 50% من سعره مقدمة من وزارة البيئة.

وتابع وكيل زراعة البحيرة، أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الندوات التثقيفية والإرشادية للفلاح بشأن الزراعات المطلوبة خلال الفترة المقبلة وكيفية توفير سبل الدعم الكامل له في تقديم زراعة جيدة.