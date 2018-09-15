الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بمحاولة احتلال بحر «آزوف»

اتهم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، روسيا بأنها تستهدف احتلال "بحر آزوف" قرب أوكرانيا، بنفس الطريقة التي "احتلت" بها شبه جزيرة القرم، على حد قوله.

وقال بوروشينكو –في تصريحات بثتها وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية- "إن روسيا تهدف إلى احتلال بحر آزوف بنفس الطريقة التي احتلت بها القرم، وذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولا يمكننا قبوله، ونعمل على تعزيز جيشنا هناك، ورفع قضية ضد روسيا أمام المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم".

وأشار إلى أن أوكرانيا لديها وضع قانوني واضح لا يقبل الشك في بحر آزوف، وإذا لم توقف روسيا نشاطها غير المشروع هناك، فإن ثمة حاجة إلى فرض عقوبات عليها، قائلا: "إن روسيا ليس لديها حق في مهاجمة أو إيقاف سفننا التي تحمل بضائع ومسافرين من اثنين من الموانئ الأوكرانية المهمة (ماريوبول وبريديانسك)، وإذا لم تتوقف روسيا، فلدينا أداة واحدة فقط؛ هي العقوبات."

وكانت الخارجية الأمريكية قد اتهمت روسيا بعرقلة الملاحة في بحر آزوف ومضيق كيرتش بالقرب من السواحل الأوكرانية، معتبرة أن روسيا تسعى لزعزعة الوضع في أوكرانيا، واتهمتها بانتهاك القواعد الدولية، داعية للكف عن هذه الممارسات.

وسبق لأوكرانيا أن اتهمت روسيا بعرقلة مرور السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية على بحر آزوف، وكلف الرئيس الأوكراني، وزارة الخارجية بتقديم مقترحات حول تسوية الوضع المتعلق بالملاحة في بحر آزوف مع روسيا.

يشار إلى أن بحر آزوف بحر متفرع من البحر الأسود في جزئه الشمالي ويتصل به عن طريق مضيق كيرتش. ويطل على الشواطئ الأوكرانية من شماله وعلى روسيا من جهة الشرق وشبه جزيرة القرم من الغرب.