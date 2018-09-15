فرنسا: السجن 10 شهور لشاهد ضد مدعية فى قضية طارق رمضان

أفاد مصدر بالشرطة الفرنسية، اليوم السبت، بصدور حكم قضائى بالسجن عشرة أشهر مع النفاذ على شاهد قال إن الناشطة النسوية هندة عياري التى اتهمت طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان باغتصابها، هددته برفع شكوى ضده بتهمة الاغتصاب لاجباره على إقامة علاقة معها.

وأوضح المصدر أن الشاهد وهو موظف سابق في الجمارك يبلغ من العمر 44 عاما، حكم عليه بالسجن عشرة أشهر مع النفاذ بتهمة التزوير. كما اتهم في قضية اغتصاب واخرى لاحتجاز شخص وابتزاز أموال مع متهم آخر.

وكان الشاهد وهو موظف حكومي محلّف قال في شهادة بتاريخ 27 نوفمبر 2017 رفعت الى القضاء إنه التقى عياري في مارس 2013 عندما كانت تبحث عن استشارة قضائية في اطار مشاكل مهنية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع أن عياري تحرشت به وهددته بعدها بأيام بالتقدم بشكوى بتهمة الاغتصاب، إذا لم يقم علاقة جنسية معها.

يشار إلى أن طارق رمضان (55 عاما) مسجون منذ 2 فبراير الماضى على خلفية اتهامات بـ "الاغتصاب" و"اغتصاب شخص في وضع صحي هش" بعد شكاوى من قبل عياري وامرأة اخرى قالت وسائل الاعلام إن اسمها كريستيل.

كما اتهمته امرأة ثالثة تدعى منية ربوح بالاغتصاب. وفي سويسرا، تقدمت امرأة رابعة بشكوى مماثلة.