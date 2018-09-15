مرحلة الشيخوخة لدى الرجال تكون ما بين 55 -60، حسب تقارير منظمة الصحة العالمية، ومع دخول الرجل تلك المرحلة العمرية تصبح وظائف الجسم العضلأقل ضعفًا، إلا من يمارسون الرياضة، التي تأخر معدلات الشيخوخة ما بين 10 لـ15 سنة، لكي يتمتعوا بصحة جديدة.

وتعد ممارسة الرياضة بشكل يومي في عمر 111 عامًا، أمر غير حقيقي ولا يصدق، والأكثر من هذا ممارسة تمارين اليوجا على كرسي متحرك، لتكون مصدر إلهام للكثيرين في الحفاظ على صحتهم، هذا مافعله العجوز النشيط هنري تسنج.

تمكن هنري تسنج، بالتغلب على الشيخوخة لاستكمال نسق حياته، والتمتع بصحة جيدة، حتى أن المرء قد لا يستطيع أن يصدق أن العجوز صاحب الـ 11 عاما يمارس ركوب الدراجة داخل "الجيم"، يوميًا لمدة 30 دقيقة وليس أقل من ذلك.

ويعيش تسنج، في مدينة لوس أنجلوس، واعتاد أن يمارس الرياضة يوميًا في جمعية الشبان المسيحيين في كاليفورنيا، للحفاظ على رشاقته، في نسق حياتي اعتاد عليه، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والأمر الأكثر دهشة، هو ممارسة العجوز الرشيق النشيط، خلال فترة الثمانينات والتسعينات من عمره رياضة اليوجا والقيام بوضعية الوقوف على الكتف، والانضمام إلى فصول اليوجا الصباحية.

وينتظم هنري، حتى عمره الحالي في ممارسة اليوجا على كرسيه المتحرك، واستخدام كرة الاجهاد؛ لتقوية قبضته.

وكان هنري خلال عمر 102 عام، مصدر إلهام لكثيرين، حيث أنه كان يمارس تمارين اللياقة البدنية للبالغين ثلاث مرات يوميًا، في السادسة صباحًا، حتى أن وجوده أصبح ملهما للمتواجدين معه في التمارين الصباحية الذين اعتادوا رفض مغادرة السرير صباحًا.

ليندا هسيا ابنة هنري، قالت إن والدها في صغره كان يستمتع بممارسة السباحة وممارسة الرياضة بشكل دوري في الهواء، مشيرة إلى أن والديها اعتادوا هذا النسق في حياتهم، ولم يشربوا الخمور أو يتعاطوا المخدرات طوال حياتهم.

وأضافت هسيا، إن والدها اعتاد على نظام غذائي جيد، ويتكون إفطاره من "بيضتين مسلوقين، نصف موزة، نصف جريب فروت، خبر بالزبدة، مربي، نصف كوب شوفان، فنجان قهوة، عصير برتقال".

وأكملت، أن وجبة الغداء تكون متنوعة "صينية، إيطالية أو مكسيكية"، ووجبة العشاء يختار بين "الدجاج المخبوز، لحم بقري مطحون، لحم خنزير، والأومليت، الشوربة".