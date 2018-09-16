«عباس» يؤكد استمرار التوجه الفلسطيني للمحاكم الدولية لمقاضاة الاحتلال الإسرائيل

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أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، استمرار التوجه الفلسطيني إلى المحاكم الدولية لمقاضاة إسرائيل.

وأشار «عباس» في مستهل ترأسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله، إلى رفع قضية للمحكمة الجنائية الدولية قبل أيام تتعلق بقرار إسرائيل هدم قرية الخان الأحمر في شرق القدس.

وأوضح، أنه سيرفع القضية كذلك إلى محكمة العدل الدولية "من أجل إزالة كل العقبات التي تعترض طريق تقطيع الضفة الغربية".

وذكر أن الجانب الفلسطيني يجرى مشاورات مع الأردن للتوجه إلى الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بشأن مداولات إسرائيل للسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى.

واختتم عباس قائلاً: "ستكون هناك جلسة للمجلس المركزي (لمنظمة التحرير) بعد العودة من الأمم المتحدة لنقدم كل ما رأيناه وسمعناه، والقرار النهائي سيكون للمجلس".