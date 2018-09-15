السعيد : هدفها إنجاز أعمال الطرق ومترو الأنفاق وتحسين جودة الخدمات المقدمة



وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على اعتماد 1.5 مليار جنيه لدعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى للعام المالي الجديد 2018-2019، وذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بملف إدارة منظومة المياه.

وقالت السعيد إن الاعتماد يمثل استجابة لتوجه الدولة نحو دعم البنية التحتية، وتوزع هذه الاعتمادات لاستكمال تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي بالوجه القبلي بواقع مليار جنيه التي تساهم بشكل مباشر في حل مشكلة نقص الموارد المائية، فضلًا عن 100 مليون جنيه لتوفير السيارات والمعدات اللازمة لمواجهة السيول في محافظة الاسكندرية والمنطقة الشمالية، و250 مليون جنيه لتمويل أعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع تنفيذ المشروعات القومية بمحافظتى القاهرة والجيزة للإسراع في إنجاز أعمال الطرق و مترو الأنفاق.

كما تضم الاعتمادات ايضاً مبلغ 150 مليون جنيه لإستكمال مشروع تصميم وتنفيذ محطة تنقية مياه الشرب أبو عويقل بالقاهرة بطاقة 500 ألف م٣/ يوم.

وأكدت السعيد أن هذه الاعتمادات تأتي في إطار تلبية الاحتياجات العاجلة للوزارات لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك معالجة الفجوات التنموية واحداث تنمية مكانية متوازنة بما يضمن العدالة في تحقيق التنمية المستدامة واستفادة المناطق المحرومة وفقا لنهج الأولويات الذي تتبناه الحكومة.