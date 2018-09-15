300 ألف دولار ثمن تذكرة الرحلة السياحية حول القمر

أعلنت مجموعة "سبيس إكس" الأمريكية الفضائية، أمس الجمعة، أنها وقعت أول عقد مع زبون لرحلة سياحية حول القمر، من دون أن تكشف عن هويته، وسط تكهنات بأنه من اليابان.

وستكون تلك الرحلة التي لن تنطلق قبل سنوات، الأولى إلى مدار القمر منذ رحلة "أبوللو" في 17 ديسمبر1972، وذكّرت الشركة أن 24 رائد فضاء فقط سافروا إلى القمر ومحيطه في تاريخ غزو البشر للفضاء.

وفي تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، قالت الشركة: "وقّعت سبيس إكس عقدا مع أول زبون في العالم يرغب في إجراء رحلة حول القمر في مركبتنا بي أف آر، في خطوة تهم من يحلمون بالذهاب إلى الفضاء"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وستكشف الشركة عن هوية هذا الشخص، الاثنين، لكن تسود تكهنات بأنه ياباني وذلك بعدما رد مؤسس "سبايس إكس" على سؤال أحد متابعيه على "تويتر" عن تفاصيل إضافية بنشر علم اليابان.

وجعل ذلك الكثيرين يظنون أن هذا الزبون ما هو إلا رجل الأعمال الياباني دايسوكي إينوموتو البالغ من العمر 47 عاما، والذي يرغب في أن يكون أول سائح آسيوي في الفضاء، وسبق أن أجرى تدريبات لهذه الغاية في مدينة النجوم قرب موسكو.

لكن الرحلة لن تنطلق قبل سنوات عدة، لأن المركبة ما زالت قيد التصنيع.

ولم تكشف الشركة عن سعر التذكرة، لكن تقديرات لوسائل إعلام أمريكية من بينها مجلة "ذي أتلانتيك" تشير إلى أن سعرها يترواح مابين 200 و300 ألف دولار.

وسبق وأعلنت "سبيس إكس" مطلع سنة 2017 أنها سترسل سائحين إلى مدار القمر اعتبارا من 2018 بواسطة صاروخ "فالكون هافي"، لكن ذلك لم يحدث بعد.

وطول صاروخ "بي أف آر" يبلغ 106 أمتار، وسيكون أقوى بمرة ونصف المرة تقريبا من الصاروخ "ساتورن7" الذي أطلق الرواد الأمريكيين إلى القمر في السبعينيات.