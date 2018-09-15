عضو بمجلس الأمة الكويتى: إذا عطست مصر نصاب بالشلل وليس الأنفلونزا فقط

أكد عودة الرويعي، عضو مجلس الأمة الكويتي وأمين سر الشعبة البرلمانية، أهمية التكامل العربي من أجل مواجهة التحديات، وأن نكون علي قدر المسئولية، مستنكراً غياب العامل الثقافي المشترك والذي أصبح مجهولاً بينما كنا في السابق افضل حالاً، مضيفاً : رغم السوشيال ميديا ما زلنا نجهل بَعضُنَا البعض.

جاء ذلك خلال الندوة البرلمانية العربية للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة بمجلس النواب اليوم السبت، بحضور ممثلي برلمانات كل من اليمن والأردن والكويت والإمارات والبحرين والمغرب والجزائر وفلسطين والصومال والسّودان‪.‬

وأضاف الرويعي، أن الكويت تحظي بقيادة حكيمة لإدارة البلاد حيث يعمل أمير دولة الكويت جاهداً من أجل لم الشمل العربي، مهاجما قيام قناة تابعة لحزب الله " بكل وقاحة" علي حد وصفه، بإثارة الاكاذيب حول زيارة أمير الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلي أمريكا ولقاء الرئیس الأمریكي دونالد ترامب، والذي جرى مؤخرا بالولایات المتحدة، قائلا ً: مثل هذه الرسائل الاعلامية المسمومة يجب ان يحاربها كل عربي شريف، فالافكار المسمومة لابد ان تزول.

وتابع الرويعي حديثة قائلاً عن مكانه مصر في المنطقة قائلاً، " اذا عطست مصر نصاب بالشلل وليس بالإنفلونزا فقط"، ويفترض ان نكون اقوياء وعلى قدر المسئولية و قدوة لشعوبنا و هذه مسئولية كل إنسان، فيما علق السفير محمد العرابي، عضو مجلس النواب رئيس الجلسة الأولي، أن مصر و الكويت كانوا اصحاب مبادرة القمة الاقتصادية