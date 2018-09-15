دليلك لـ«لانش بوكس» صحى للأطفال

أيام وينطلق العام الدراسى الجديد، وتحرص كل أم على منح أطفالها وجبة صحية فى حقيبة الطعام المدرسية المعروفة بـ الـ«Lunch Box» لتمدهم بالطاقة والنشاط اللازمين لاستكمال يومهم الدراسى.

وعادة ما تحتوى «اللانش بوكس» على العصائر المعلبة والساندوتشات الفينو والشيبسى والشوكولاته وغيرها من المأكولات التى تعد سببًا رئيسيًا لسمنة الأطفال فى سن المدرسة.

هنا تقدم الدكتورة ياسمين الصيرفى أخصائى التغذية العلاجية والسمنة لقراء «الشروق» من الأمهات أهم المكونات الصحية التى يجب أن تحتوى عليها حقيبة الطعام المدرسية لطفلك.

ــ السوائل كالماء والعصائر الطبيعية فاحرصى دومًا على إعداد أو شراء العصائر المكتوب عليها «100% طبيعى» وليس المكتوب عليها «نكتار أو شراب» لاحتوائهما على كمية قليلة جدا من المكونات الطبيعية والكثير من المكونات الصناعية، فيجب الحرص على إعطاء الطفل السوائل الكافية لتعويض ما يفقده من عرق طوال اليوم الدراسى فنقص السوائل يؤدى إلى فقدان التركيز، لذلك يجب تنبيه الطفل دومًا إلى تناول السوائل باستمرار فى المدرسة.

ــ مصدر للكربوهيدرات المعقدة التى تساعد على ثبات مستوى السكر فى الدم كالعيش البلدى، الفول، الفيشار أو البطاطس المقلية فى المنزل.

ــ مصدر للبروتين لزيادة الإحساس بالشبع ولبناء العضلات والمساعدة على المجهود الحركى فى المدرسة كالبيض والجبنة البيضاء تحديدًا لاحتوائها على دهون وملح أقل من الجبن الصفراء.

ــ ساندوتشات التونة مرتين أسبوعيًا لاحتوائها على أوميجا 3 ولكنها تحتوى على عنصر الزئق لذلك يفضل عدم الإكثار من تناولها.

ــ المكسرات النيئة غير المحمصة أو المملحة لاحتوائها على الزنك والفسفور الهامين لوظائف المخ، الأوميجا 9 فيما عدا عين الجمل يحتوى على أوميجا 3 واللوز يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم.

ــ الخضراوات والفواكه الطازجة التى يسهل حملها فى اللانش بوكس كالتفاح والكمثرى والكيوى والعنب والخوخ والخيار والجزر والخس لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والأملاح والسوائل.

ــ يمكن إعطاء الطفل لبنا أو كوبا من الزبادى لاحتوائه على فيتامين «D» وكالسيوم وفيتامين «B» وبوتاسيوم مما يساعدان على بناء الجهاز العظمى.