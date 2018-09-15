هجوم على السفارة الايرانية في باريس

ذكرت وكالة "فارس" الايرانية للانباء اليوم السبت أن عناصر إرهابية هاجمت أمس الجمعة السفارة الإيرانية في باريس.

وكان المهاجمون الذين بلغ عددهم حوالي 15 شخصا، من جماعة إرهابية إيرانية تعرف باسم "كومله" (العصبة الثورية لكادحي كردستان الايرانية) يحملون العلم الايراني، ورشقوا الحجارة وأشياء أخرى على مبنى السفارة وحطموا زجاجها.

وكانت الشرطة الفرنسية على علم بتحركات هذه العناصر الارهابية، وأطلعت مسؤولي السفارة على ذلك لكن في الوقت الذي وصلت فيه العناصر الارهابية مبنى السفارة، غادرت الشرطة المكان، حسب الوكالة الايرانية.

وعادت الشرطة إلى مبنى السفارة بعد أن نفذت العناصر اعتداءها.

يذكر أن عناصر جماعة كومله نفذت العديد من الاعمال الارهابية في مناطق غرب إيران، أدت إلى زعزعة الامن فيها ومقتل الكثير من المواطنين الايرانيين.