الشرطة التركية تعتقل مئات المحتجين من عمال مطار جديد في إسطنبول

قال قيادي نقابي تركي، اليوم السبت، إن الشرطة التركية اعتقلت مئات من المحتجين على ظروف العمل بمشروع بناء مطار جديد في إسطنبول، وهو مشروع ضخم أمر بتنفيذه الرئيس رجب طيب أردوغان ومن المقرر افتتاحه الشهر المقبل.

وأوضح أوزجور كارابولوت، المدير العام لاتحاد نقابات العمال التقدمي التركي، أن الاحتجاج بدأ بعد وقوع حادث لحافلة مخصصة لنقل العاملين في الموقع أمس الجمعة ما أسفر عن إصابة 17 منهم.

وأضاف "كارابولوت" أن آلاف العمال شاركوا في المظاهرة التي فرقتها الشرطة ورجال الأمن الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع.

وتابع في تصريحات عبر الهاتف لوكالة "رويترز": "اقتحم نحو 30 رجل أمن مخيم العمال وحطموا البوابات وألقوا القبض على حوالي 500 عامل"، مشيرا إلى أنه يتحدث من مركز شرطة محلي حيث يسعى للإفراج عن المعتقلين.

وقدر علي بيار، وهو نائب معارض من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، عدد من اعتقلتهم السلطات بنحو 400.

وقال لـ"رويترز": "إن الجزء المخصص لمبيت العمال يبدو مثل معسكر اعتقال، عندما ذهبنا هناك هذا الصباح كان أفراد الأمن لا يزالون يعتقلون العمال".

وتقول تركيا إن المطار الجديد سيصبح الأكبر في العالم، ومن المقرر افتتاح المطار بنهاية أكتوبر، لكن "كارابولوت" قال إن هذا الموعد محل شك لأن العمل المتبقي سيستغرق شهرين آخرين.

وفي فبراير الماضي، قالت وزارة العمل إن 27 عاملا توفوا في المطار منذ بدء العمل في المشروع في 2015 بسبب حوادث الموقع أو مشكلات صحية.

كما يشكو العمال أيضا من سوء نوعية الطعام المقدم لهم وانتشار حشرات الفراش في مهاجعهم وتأخر دفع رواتبهم، كما أظهرت صور نشروها عبر الإنترنت شقوقا في الأسقف والجدران في أماكن المبيت.

وقالت شركة "آي.جي.إيه" المشغلة للمطار إن رئيسها التنفيذي قدري سامسونلو التقى بممثلين نقابيين وينظر في شكاواهم.

وقال "كارابولوت" إن الاتحاد لم يتلق إلا تعهدات شفهية من الشركة وإنه يريد التزامات كتابية، لكنه ذكر أن الكثير من العمال لم يمكنهم مواصلة الاحتجاج.

وأوضح: "أغلبهم اضطر للعمل اليوم تحت ضغط وتحت تهديد، لذلك ذهبوا للعمل رغما عنهم لكنهم يريدون أن يعرف الناس أنهم سيحتجون الليلة إذا لم يفرج عن أصدقائهم".