ضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، اليوم، 5 أسود إفريقية داخل هنجر بمنطقة الخانكة بالقليوبية.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقيادة اللواء نبيل عبادة، قيام (عصام.ح.ع) بإحراز وتربية بعض الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، داخل هنجر بمنطقة أبو زعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، دون تصريح من وزارتي الزراعة ووزارة البيئة.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية ولجنة فنية من وزارتي الزراعة والبيئة، تم استهداف الهنجر، وتبين أن بداخله 5 أسود إفريقية، وضبط حارس الهنجر (رمضان.ص.ع - 58 سنة)، مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسود المشار إليها بالمخالفة للقانون، ونسب إليه تهم إحراز وتربية 5 أسود إفريقية غير مصرح بحيازتها أو مرخص بتربيتها من قبل وزارتي الزراعة والبيئة، وتعريض حياة المواطنين للخطر لقيامه بتربية حيوانات مفترسة بداخل كتلة سكنية ومنطقة صناعية، وانتهاك قوانين البيئة بإحراز وتربية حيوانات برية مفترسة في غير بيئتها الطبيعية وتواجدها في مخزن غير صحي وآمن على حياة الحيوان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة المختصه لمباشرة التحقيقات، وتسليم المضبوطات إلى حديقة الحيوان بالجيزة.