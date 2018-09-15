«عبد العال»: الدبلوماسية البرلمانية لها أهمية في مواجهة تحديات العرب

شدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، على أهمية الدبلوماسية البرلمانية لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه الوطن العربي، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والتهديدات الخارجية، فضلا عن تحقيق التنمية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها النائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، نيابة عن الدكتور علي عبد العال، رئيس الاتحاد البرلماني العربي في الجلسة الافتتاحية للندوة البرلمانية العربية، والتي تستمر على مدار يومين في مقر مجلس النواب حول الوضع العربي الراهن، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة.

وأكد "عبد العال"، أن فلسفة الاتحاد البرلماني العربي تركز على مناقشة القضايا التي تهم الأمه العربية، مضيفا: "إذا كان القادة من الملوك والرؤساء يلتقون ويتناقشون في الأمور والقضايا والتحديات العربية المشتركة، فإنه حق أصيل للشعوب العربية أن يجتمعوا ليدرسوا تلك التحديات التعبير عن أفكار ورُئي لمواجهتها".

وأشار إلى أهمية تعميق دور الدبلوماسية الشعبية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية لمواجهة كافة المشكلات والتحديات والقضايا التي تواجه عالما العربي والاحتلال المباشر وغير المباشر للبلدان العربية وتفشي ظاهرة الإرهاب الديني، والتدخلات المستمرة من الدول الأجنبية، فضلا عن التحديات الداخلية من فقر وبطالة وسوء أحوال معيشية.

وتابع: "إن اجتماعنا اليوم في ظل ندوة عن الوضع العربي الراهن في محاوله لطرح للمشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لاتحاد البرلماني العربي، وما نأمله من مستقبل للشعوب، واخترنا كوكبه من رؤساء اللجان لإدارة الجلسات ونخبه من المتحدثين للوصول لحلول عملية للمشاكل والتحديات التي تواجه الأمة العربية".