أعلن البرلمان العراقي، السبت، عن فوز محمد الحلبوسي، بمنصب رئيس البرلمان لأربعة سنوات مقبلة، ليصبح أصغر عربي يتقلد منصب رئيس البرلمان.

عملية التصويت شارك فيها 251 نائبًا، من أصل إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ عددهم 329 نائبًا، وجرت عملية التصويت لانتخاب رئيس البرلمان وفق الاقتراع السري المباشر.

و«الحلبوسي» هو مواطن عراقي الأصل، ولد في محافظة الأنبار عام 1981، حاصل على بكلوريوس هندسة مدنية 2002، ودبلومة اللغة الإنجليزية، وشهادة التحكيم الهندسي من اتحاد المهندسين العرب.

تقلد العديد من المناصب السياسية، منها رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2016، ومحافظ الأنبار 2017، وعضو مجلس النواب الدورة الرابعة لعام 2018، ورئيس تحالف "الأنبار هويتنا".

كما نال العديد من العضويات، لنقابة المهندسين العراقيين عام 2002، واتحاد رجال الأعمال العراقية، وعضوية مجلس النواب عام 2014، وعضوية لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي 2004، وعضوية اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2015، كما شارك في العديد من المؤتمرات منها، مؤتمر البرلمانات الدولية لسنة 2014 ،2015، 2016، مؤتمر البرلمان الإسلامي لسنة 2016، مؤتمر تطوير القادة منظمة NDI، ومؤتمر وورش عمل المصالحة المجتمعية.