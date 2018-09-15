«إثيوبيا» و«إريتريا» توقعان اتفاق سلام في السعودية

ذكر مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن قادة إثيوبيا وإريتريا، الدولتان الأفريقيتان الخصمتان السابقتان، سوف يوقعون في السعودية، اتفاقًا يعزز العلاقات الودية غدًا الأحد.

يأتي التوقيع في السعودية في إطار خطة استراتيجية كشف عنها أحمد قطان وزير الشؤون الأفريقية السعودي عن خطة استراتيجية سعودية، لتطوير وتوطيد العلاقات مع كل الدول الأفريقية من دون استثناء.

ووقع رئيس وزراء إثيوبيا الإصلاحي أبي أحمد ورئيس إريتريا أسياس أفورقي اتفاق سلام في يوليو أنهى رسميًا أزمة استمرت عقدين وأعاد العلاقات الدبلوماسية.

وقال مسؤول من وزارة الخارجية الإثيوبية الذي لم يكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت، إن أبي أحمد سوف يلتقي أفورقي في جدة، حيث يوقعان على اتفاق آخر في وجود العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وذكرت قناة "فانا" الرسمية الإثيوبية، أنه من المتوقع أن يحضر القمة كل من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد.