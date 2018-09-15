أصدر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، توجيهات مشددة بسرعة تشكيل لجان طبية مكبرة من مديرية الصحة بالمحافظة للمرور والتفتيش الطبي على كافة المستشفيات الخاصة على مستوى المحافظة، ومراجعة كافة الاشتراطات الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مستشفى يثبت وجود بها أية سلبيات تؤثر على سلامة المرضى.

جاء ذلك بناء على ما ورد لمحافظ الغربية من مشاكل عديدة بالمستشفيات الخاصة؛ ما يؤثر بالضرر على المرضى.

وفي السياق ذاته، قرر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، غلق مستشفى خاص في مدينة طنطا، بعد ما أثبتت لجنة من مديرية الصحة وجود سلبيات كثيرة به ما أسفر عن تدهور الحالة الصحية لأحد الشباب بعد إجراء عملية جراحية به.

وكان محافظ الغربية، تلقى شكوى بإجراء أحد المرضى عملية البواسير في المستشفى وعقب ذلك تدهورت حالته الصحية، وتم نقله إلى مستشفى طنطا ومنه إلى مستشفى حميات طنطا، غير أن حالته الصحية تدهورت أكثر، وتبين بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للمريض اتضح وجود صديد بالسائل النخاعي، أي أن المريض يعاني من التهاب سحائي، وقد تم منحه العلاج اللازم غير أن حالته بعد أن تحسنت تدهورت مرة أخرى فقرر نقله إلى مستشفى الحميات في العباسية بعد أن تم التنسيق معه من قبل مديرية الصحة بالغربية.

وقرر محافظ الغربية تكليف لجنة للمرور على المستشفى الخاص، وتبين وجود سلبيات كثيرة به؛ ما يلزم معه إغلاق المستشفى وقد تم إصدار قرار بالغلق لحين تلافي السلبيات الواردة بتقرير اللجنة.