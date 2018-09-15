ضبط 16 ألف كيس «كاراتيه» فاسد وتنفيذ 543 حكما قضائيا بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط 97 قضية تموين متنوعة ضبط خلالها 16 ألف كيس «كاراتيه» منتهي الصلاحية، و16 قضية آداب، وتنفيذ 543 حكما قضائيا متنوعا.

كانت مديرية أمن الفيوم بقيادة اللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم قد شنت حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون وفرض السيطرة الأمنية لإعادة الانضباط للشارع الفيومي؛ تفعيلا لمبادرة «أسبوع الانضباط» التي أطلقتها وزارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الحملة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 97 قضية تموينية من بينها ضبط 16 ألف كيس «كاراتيه» منتهي الصلاحية وغير مطابق للمواصفات، وتروسيكل محمل بـ30 أسطوانة بوتاجاز، وسيارة نقل محملة بطن دقيق بلدي قبل تهريبها للسوق السوداء.

كما تمكنت الحملات -التي أشرف عليها اللواء هيثم عطا مدير مباحث الفيوم- من تنفيذ 543 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 16 قضية آداب، و5 قضايا مخدرات ضبط بها كميات من مخدر الحشيش والإستروكس وأقراص مخدرة، و4 قضايا سلاح ناري وأبيض، وهارب مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا جنائية.

كما تم تنفيذ 230 قرار إزالة، وحالة تمكين، وضبط 746 مخالفة مرورية متنوعة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.