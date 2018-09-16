سياسيون أستراليون يطالبون بمعاقبة «طفلة» لعدم احترامها النشيد الوطني

أطلق سياسيون أستراليون، اليوم، حملات هجوم ضد فتاة صغيرة لرفضها الوقوف أثناء عزف النشيد الوطني للبلاد، احتجاجًا منها على معاملة بلادها للسكان الأصليين هناك.

الطفلة هاربر نيلسين ذات التسعة أعوام، والطالبة بإحدى مدارس مدينة بريسبان الأسترالية، بررت ما قامت به قائلة: «جلست أثناء النشيد الوطني لأنه يهمّش السّكان الأصليين ولا يحترمهم».

وهو ما دفع إحدى السياسيات، لأن تلقي باللوم على المدارس الأسترالية التي تساهم في «غسل دماغ» الأطفال، ودعت لمعاقبة «نيلسين»، قائلة: «لدينا طفلة تعرضت لعملية غسيل الدماغ، إنها تسير في الطريق الخاطئ، وألوم أبويها لتشجيعها على مثل هذه الأمور».

في السياق ذاته، دعى أحد سياسيي ولاية كوينزلاند، الطفلة إلى التوقف عن هذا الاحتجاج السخيف، والوقوف لغناء النشيد الوطني بفخر، مشددًا أنه يجب توقيفها إذا استمرت في التصرف كطفل مزعج.

أما والد الفتاة مارك نيلسين، فعبر عن اندهاش من قدرة ابنته على رؤية الأشياء غير الصحيحة، وفقًا لمنظورها، ولقدرتها في الوقت ذاته على المحاولة من أجل تصحيح هذه الأشياء، معقبًا: «أمر مذهل أن أجد شخصًا في هذه السن يقوم بهذه الأمور، لهذا أنا فخور للغاية».